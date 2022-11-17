Послание машин: О чём предупреждал человечество компьютер 1973 года После обнародования этого прогноза на него обрушился шквал критики, и было сделано всё, чтобы о нём забыли. Но о нём не забыли. 17 ноября, 01:40 27100 27100 Обложка © ТАСС / imago

Как был сделан прогноз

Он появился одновременно с наукой под названием "Системная динамика". Если в общих словах, то это когда одновременно анализируется много разных показателей и из них складывается единая картина динамики какого-нибудь сложного процесса. Изначально это придумали для бизнеса: чтобы смотреть, что происходит с корпорацией, куда она движется и что надо поменять, чтобы двигалась к развитию, а не к упадку. Но потом стало очевидно, что точно так же можно обозревать происходящее в целых государствах и даже во всём мире.

Основоположником системной динамики считают американского инженера-компьютерщика Джея Райта Форрестера из знаменитого Массачусетского технологического института (MIT). Он-то и разработал компьютерную программу World3, которая выдала миру в 1973 году шокирующее предсказание.

Что предсказал миру компьютер 1973 года

На самом деле научное сообщество об этих данных никогда не забывало и периодически публикует собственные перерасчёты и переоценки. Обсуждение предсказания компьютера в очередной раз оживилось несколько лет назад, когда телекомпания ABC выложила в YouTube видеоролик с фрагментом своего телерепортажа полувековой давности. В нём показаны в распечатанном виде результаты сделанного в 1973 году компьютерного моделирования.

На бумаге видны пять кривых линий. Это численность населения Земли, общее качество жизни, мощности мирового промышленного производства, потребление невозобновляемых ресурсов (в первую очередь это нефть и газ) и загрязнение окружающей среды. Всё вкупе представляет собой картину прошлого, настоящего и будущего человеческой цивилизации в период с 1900 по 2060 год. Соответственно, всё, что до 1970-х годов, — это реальные исторические данные, а дальше — прогноз на основе наблюдаемой на тот момент динамики.

Кривые выглядят примерно так. Население: к 1980-м годам заметно растёт, далее выходит на некое плато, то есть остаётся более-менее одинаковым, а в XXI веке резко обрушивается и становится меньше, чем в 1900 году. А надо сказать, тогда на планете было всего полтора миллиарда человек. Напомним, сейчас мы имеем восемь миллиардов. Качество жизни: в течение первой половины XX столетия идёт на рост, во второй половине намечается спад, он усиливается и к середине нынешнего века просто-таки уже стремится к нулю. Запасы природных ресурсов: медленно, но стабильно истощаются. Загрязнение: здесь только постоянный рост, притом в промежутке между 1980-м и 2020-м идёт даже не рост, а взлёт, и в течение следующих десятилетий ситуация достигает того уровня, на котором натурально убивает людей.

Ведущий, к сожалению, не сообщает о полученной динамике ситуации с промышленностью, но в целом компьютерная модель исходит из тренда на то, что потребление растёт в геометрической прогрессии, а производство при всём желании подобным образом наращивать невозможно.

В итоге получается полный крах человеческой цивилизации к 2040–2050-м годам. Вернее, как было сказано, конец той жизни, к которой мы привыкли.

На основе этих данных был составлен отчёт под названием "Пределы роста", его представляли в том числе и в Москве, и он имел поистине ошеломляющий резонанс по всему миру: 30 миллионов экземпляров на 30 языках.

За и против компьютерного предсказания

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Бомбардировка скепсисом последовала молниеносно. Буквально на следующий же день после выхода "Пределов роста" New York Times (видимо, успев за сутки полностью изучить и проанализировать текст) назвала отчёт "пустым и вводящим в заблуждение". Университет Сассекса позже и более сдержанно заявил, что результаты преувеличены. MIT вступил с ним в дискуссию.

В целом, по мнению, например, итальянского исследователя материалов для новых источников энергии Уго Барди, "Пределы роста" к 1990-м годам превратили во всеобщее посмешище. Его коллега экономист Джорджио Неббиа даже считал, что сделано это было намеренно, и прежде всего потому, что прискорбные прогнозы компьютера абсолютно неудобны большому бизнесу.

А меж тем в 2008 году австралийское агентство научных и промышленных исследований сравнило тот прогноз с реальностью и заявило, что на период с 1970 по 2000 год всё совпадает полностью. В 2014 году в Университете Мельбурна повторили это сравнение и сказали, что имеющееся положение дел соответствует наихудшему из предложенных в 1970-е годы сценариев. Нидерландская аудиторская компания KPMG актуализировала показатели и составила по принципу World3 точно такой же прогноз. Оказалось, что всё выглядит даже хуже, чем в прогнозе допотопного компьютера.

Авторы Адель Романенкова