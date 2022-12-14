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13 декабря, 23:56

Пяти россиянам в США грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

Пяти россиянам и двум американцам в США грозит до 30 лет тюремного заключения в случае признания их виновными в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Об этом заявил Минюст Соединённых Штатов.

"В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы", — сказано в релизе ведомства.

Из семи подозреваемых задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, ожидающий экстрадиции в Эстонии.

США обвинили четырёх россиян в закупках электроники на миллионы долларов в обход санкций

США обвинили четырёх россиян в закупках электроники на миллионы долларов в обход санкций

По данным властей США, сеть Serniya якобы работала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала западной электроникой ведомства в РФ. При этом каких-либо доказательств американская сторона не привела.

Ранее Лайф писал, что главы МИД стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций. Судя по всему, санкционный проект вернули на рассмотрение постпредов.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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