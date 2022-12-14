Пяти россиянам в США грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

Пяти россиянам и двум американцам в США грозит до 30 лет тюремного заключения в случае признания их виновными в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Об этом заявил Минюст Соединённых Штатов.

"В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы", — сказано в релизе ведомства.

Из семи подозреваемых задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, ожидающий экстрадиции в Эстонии.

По данным властей США, сеть Serniya якобы работала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала западной электроникой ведомства в РФ. При этом каких-либо доказательств американская сторона не привела.