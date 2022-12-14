Офис Зеленского возмутился "исчезновением" Украины из Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил соцсеть Twitter в изменении политики по Украине в худшую сторону.

"Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter", — написал Подоляк на своей странице.

По его словам, пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер. Чиновник обратился к владельцу соцсети Илону Маску, обвинив того в происходящем.