Офис Зеленского возмутился "исчезновением" Украины из Twitter
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об исчезновении Украины из трендов Twitter
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил соцсеть Twitter в изменении политики по Украине в худшую сторону.
"Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter", — написал Подоляк на своей странице.
По его словам, пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер. Чиновник обратился к владельцу соцсети Илону Маску, обвинив того в происходящем.
Ранее Лайф писал, что бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина. Со своими задачами в роли политика Зеленский не справился, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство, указал Рэй Макговерн.
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