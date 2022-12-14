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14 декабря, 00:33

Офис Зеленского возмутился "исчезновением" Украины из Twitter

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об исчезновении Украины из трендов Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил соцсеть Twitter в изменении политики по Украине в худшую сторону.

"Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter", — написал Подоляк на своей странице.

По его словам, пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер. Чиновник обратился к владельцу соцсети Илону Маску, обвинив того в происходящем.

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Ранее Лайф писал, что бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина. Со своими задачами в роли политика Зеленский не справился, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство, указал Рэй Макговерн.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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