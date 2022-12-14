Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Уссурийске
Сгоревший гараж и автомобиль. Обложка © МЧС по Приморскому краю
Один человек пострадал при взрыве газа в гараже Уссурийска. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.
Сообщение поступило в ведомство в 7:30 утра по местному времени (00:30 мск). Всё произошло на проспекте Блюхера.
"В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", — сказано в записи ведомства.
Судя по кадрам, находившийся внутри автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров. Ударная волна повредила стёкла в четырёх квартирах соседнего дома. Сейчас огонь потушен. По данным прокуратуры, предварительной причиной пожара стала эксплуатация газового оборудования.
Ранее Лайф рассказывал, что виновник взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске, унёсшего жизни девяти человек, скончался. Трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.