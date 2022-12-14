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14 декабря, 01:05

Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Уссурийске

<p>Сгоревший гараж и автомобиль. Обложка © <a href="https://25.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4904860#group=group-2&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Приморскому краю</a></p>

Сгоревший гараж и автомобиль. Обложка © МЧС по Приморскому краю

Один человек пострадал при взрыве газа в гараже Уссурийска. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.

Сообщение поступило в ведомство в 7:30 утра по местному времени (00:30 мск). Всё произошло на проспекте Блюхера.

"В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", — сказано в записи ведомства.

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Судя по кадрам, находившийся внутри автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров. Ударная волна повредила стёкла в четырёх квартирах соседнего дома. Сейчас огонь потушен. По данным прокуратуры, предварительной причиной пожара стала эксплуатация газового оборудования.

Ранее Лайф рассказывал, что виновник взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске, унёсшего жизни девяти человек, скончался. Трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.

Артур Лапсаков

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