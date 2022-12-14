Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Уссурийске

Один человек пострадал при взрыве газа в гараже Уссурийска. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.

Сообщение поступило в ведомство в 7:30 утра по местному времени (00:30 мск). Всё произошло на проспекте Блюхера.

"В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения", — сказано в записи ведомства.