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13 декабря, 13:51

Погиб виновник взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске, унёсшего жизни девяти человек

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в Нижневартовске увеличилось до десяти. Об этом Лайфу сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Десятым погибшим стал 67-летний мужчина — владелец злополучного десятилитрового баллона, из-за которого и произошёл смертоносный взрыв.

Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске

Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске

Напомним, трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. 7 декабря в Нижневартовске было объявлено днём траура.

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Telegram / "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

Николь Вербер

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