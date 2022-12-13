Депутата во Франции приговорили к условному сроку за пощёчину жене
Депутат "Непокорившейся Франции" получил четыре месяца условно за пощёчину жене
Четыре месяца условного срока и компенсацию в размере двух тысяч евро за пощёчину жене. Такое наказание за рукоприкладство получил депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Адриан Катенан и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона.
"Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к четырём месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", — передаёт телеканал BFMTV.
Как рассказал виновный, всё случилось, когда супруга сообщила ему о желании развестись. Тогда он не сдержался и ударил девушку, а после слал ей СМС с угрозами.
А ранее в британском графстве Глостершир 24-летняя порноактриса Эбигейл Уайт по прозвищу Фальшивая Барби хотела "напугать" своего парня и в результате убила его. Трагедия произошла через несколько часов после того, как молодой человек объявил звезде OnlyFans о желании расстаться.
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