Российские врачи спасли жизнь студенту из Колумбии с редким смертельным заболеванием

Врачи Санкт-Петербурга спасли жизнь 22-летнему студенту из Колумбии, который был доставлен в госпиталь для ветеранов войн с редким и смертельным заболеванием — мальформацией тонкой кишки. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Раньше меня беспокоили боли, был перитонит, но о своём диагнозе не знал. Просто всегда принимал лекарства. В тот день увидел кровь в туалете и пошёл в поликлинику, потому что резко почувствовал себя плохо", — вспоминает Себастьян.

Уже от врачей он узнал, что его болезнь в половине случаев заканчивается кровотечением и смертью из-за разрыва деформированного сосуда. Хирурги сразу приняли решение оперировать. Все манипуляции заняли около двух часов и проводились под руководством начальника госпиталя Максима Кабанова. Пациенту удалили часть тонкой кишки, что помогло остановить кровотечение.

"Исследование удалённого участка подтвердило наличие артериовенозных изменений, которые были источником кровотечения. В целом это заболевание занимает не более 1% от всех желудочно-кишечных кровотечений", — рассказал замначальника госпиталя по хирургии Константин Семенцов.

Сейчас состояние Себастьяна оценивается как удовлетворительное, на этой неделе его приготовят к выписке. Вскоре он хочет продолжить учёбу в Политехническом институте. Колумбиец признался, что испытывает большую благодарность российским врачам.

"Безусловно, подобная операция могла быть проведена и в других стационарах нашего города, так как квалификация хирургов и оснащение больниц находятся на очень высоком уровне. Но мы рады, что именно нашим врачам удалось получить такой опыт и доказать свой профессионализм", — уточнил Кабанов.