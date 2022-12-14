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14 декабря, 01:36

В Евросоюзе появится уполномоченный по санкциям

В МИД Венгрии заявили о планах ЕС назначить уполномоченного по санкциям

Руководство Евросоюза планирует назначить уполномоченного для ужесточения контроля за соблюдением введённых санкций. Данную информацию подтвердил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.

"Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями", — написал он в соцсетях.

При этом Менцер не привёл никаких подробностей, связанных с намерениями ЕС по этому назначению.

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Впервые о возможности учреждения в ЕС должности спецпосланника по санкциям рассказала в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По некоторым данным, эту должность может занять экс-представитель ЕС в США Дэвид О'Салливан.

Ранее Великобритания объявила о введении очередных санкций в отношении россиян. Под рестрикции попали 12 крупных российских военачальников.

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Unsplash

Иван Косицын

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