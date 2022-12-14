Критиковавшую помощь Украине республиканку Боберт переизбрали в Конгресс США
Республиканка Лорен Боберт, ранее неоднократно критиковавшая помощь Украине от США, переизбралась в Палату представителей Конгресса. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Чтобы определить победителя, понадобился пересчёт голосов, поэтому итог стал известен лишь сейчас, более чем через месяц после промежуточных выборов. Боберт опередила соперников минимально — всего на 546 голосов.
Ранее Лайф писал, что американцы углядели оговорку Байдена в обещании на 2023 год. Иначе они не смогли объяснить заявление президента США о нормализации цен в стране к концу 2023 года.
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