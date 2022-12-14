Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 02:37

Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на чёрном рынке

Пушилин заявил, что поставляемое Киеву западное оружие продает в африканских странах

Поставляемое Украине западное оружие продают на чёрном рынке, в частности, в страны Африки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на чёрном рынке", — сказал он в интервью РИА "Новости".

В Пентагоне не имеют данных о противозаконном использовании оружия, отправляемого Украине

В Пентагоне не имеют данных о противозаконном использовании оружия, отправляемого Украине

По словам Пушилина, речь, в том числе, идёт о противотанковых ракетных комплексах Javelin, "которые легко можно сейчас найти в даркнете, происхождение тоже абсолютно очевидно, это не особо сейчас скрывается". Вооружение в достаточно больших количествах перемещается в другие страны, включая Африку. А куда оно идёт дальше, остаётся лишь предполагать, добавил он.

Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Ранее Пушилин рассказал, что российские военные скоро полностью вытеснят подразделения ВСУ из Марьинки в ДНР, несмотря на сложившуюся там непростую ситуацию. Врио главы ДНР также рассказывал, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории республики.

Обложка ©

Telegram-канал Дениса Пушилина

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров