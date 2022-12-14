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Опубликовано 14 декабря 2022, 02:37

Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на чёрном рынке

Пушилин заявил, что поставляемое Киеву западное оружие продаётся в африканских странах

Поставляемое Украине западное оружие продают на чёрном рынке, в частности в страны Африки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не встречал в последнее время чего-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на чёрном рынке", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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По словам Пушилина, речь в том числе идёт о противотанковых ракетных комплексах Javelin, "которые легко можно сейчас найти в Даркнете, происхождение тоже абсолютно очевидно, это не особо сейчас скрывается". Вооружение в достаточно больших количествах перемещается в другие страны, включая Африку. А куда оно идёт дальше, остаётся лишь предполагать, добавил он.

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Ранее Пушилин рассказал, что российские военные скоро полностью вытеснят подразделения ВСУ из Марьинки в ДНР, несмотря на сложившуюся там непростую ситуацию. Врио главы ДНР также рассказывал, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории республики.

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