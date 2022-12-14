Британцы ухудшили мнение о принце Гарри после сериала на Netflix, показал опрос

Сериал о принце Гарри и Меган Маркл на Netflix стал причиной падения популярности герцога Сассекского, сообщает Telegram со ссылкой на опрос YouGov.

Спустя шесть дней после выхода шоу рейтинг "положительно относящихся" к принцу Гарри британцев упал до 33%, когда в ноябре был больше на 13%. И сразу 59% выстроили негативное мнение о герцоге.

Всего же в опросе, проводившемся на прошлой неделе среди 1677 респондентов, можно было проголосовать два дня. Данных о погрешности не приводится.