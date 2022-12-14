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14 декабря, 02:51

Британцы ухудшили мнение о принце Гарри после сериала на Netflix, показал опрос

Telegraph: Netflix стал причиной падения популярности принца Гарри

Сериал о принце Гарри и Меган Маркл на Netflix стал причиной падения популярности герцога Сассекского, сообщает Telegram со ссылкой на опрос YouGov.

Спустя шесть дней после выхода шоу рейтинг "положительно относящихся" к принцу Гарри британцев упал до 33%, когда в ноябре был больше на 13%. И сразу 59% выстроили негативное мнение о герцоге.

Всего же в опросе, проводившемся на прошлой неделе среди 1677 респондентов, можно было проголосовать два дня. Данных о погрешности не приводится.

Какие тайны принц Гарри и Меган Маркл раскрыли в первой части мини-сериала на Netflix

Какие тайны принц Гарри и Меган Маркл раскрыли в первой части мини-сериала на Netflix

Ранее Лайф писал, что юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри. Книга должна появиться в магазинах 10 января.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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