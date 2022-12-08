Какие тайны принц Гарри и Меган Маркл раскрыли в первой части мини-сериала на Netflix
Документалка о Гарри и Меган интересна тем, что впервые члены британской королевской семьи подпустили телевизионщиков так близко. Ждут ли зрителей откровения и сенсационные признания?
На Netflix вышли первые серии скандального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Судя по всему, продать свою историю супруги решили ещё до того, как заключили сделку со стриминговым сервисом. Ведь уже в первом эпизоде были показаны домашние кадры того дня, когда герцоги Сассекские сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи. На родине принца премьеру ждали как событие национального масштаба. Что увидели зрители в первой части мини-сериала "Гарри и Меган"? Супруги поделились историей своего знакомства, в очередной раз рассказали о расизме, с которым столкнулась Маркл, а ещё о том, какой выбор стоял перед принцем: остаться при дворе и наблюдать, как ухудшается ситуация вокруг их семейной пары, или отказаться от обязанностей и тем самым спасти себя, жену и детей.
Как познакомились принц Гарри и Меган Маркл?
Принц Гарри признался, что увидел будущую жену в публикации друга в одной из соцсетей. Меган же о будущем супруге не знала ничего. В 2016 году актриса отправилась в путешествие по Европе: решила устроить себе девичьи каникулы. Заглянула и в Британию, там встретилась с тем самым приятелем, который был знаком и с ней, и с Гарри. Он запостил видео с Маркл к себе в ленту, и его увидел принц. И, судя по всему, влюбился. Будущие герцоги Сассекские зафолловили друг друга и вскоре отправились на первое свидание.
Первое свидание принца Гарри и Меган Маркл
В фильме для Netflix Меган и Гарри раскрыли подробности первой встречи, на которую принц опоздал из-за пробок. У Меган, конечно же, сложилось не лучшее впечатление о новом знакомом. "Я паниковал, я сходил с ума, я был в поту", — заметил Гарри. Маркл же сообщила, что у принца был обширный "список требований", какой должна быть партнёрша. А когда режиссёр Лиз Гарбус решила выяснить, какую вторую половинку искал член британской королевской семьи, принц показал на супругу. "Хороший ответ!" — улыбнулась Меган.
ТАСС / АР / Rolf Vennenbernd