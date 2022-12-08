Какие тайны принц Гарри и Меган Маркл раскрыли в первой части мини-сериала на Netflix

На Netflix вышли первые серии скандального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Судя по всему, продать свою историю супруги решили ещё до того, как заключили сделку со стриминговым сервисом. Ведь уже в первом эпизоде были показаны домашние кадры того дня, когда герцоги Сассекские сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи. На родине принца премьеру ждали как событие национального масштаба. Что увидели зрители в первой части мини-сериала "Гарри и Меган"? Супруги поделились историей своего знакомства, в очередной раз рассказали о расизме, с которым столкнулась Маркл, а ещё о том, какой выбор стоял перед принцем: остаться при дворе и наблюдать, как ухудшается ситуация вокруг их семейной пары, или отказаться от обязанностей и тем самым спасти себя, жену и детей.

Как познакомились принц Гарри и Меган Маркл?

Принц Гарри признался, что увидел будущую жену в публикации друга в одной из соцсетей. Меган же о будущем супруге не знала ничего. В 2016 году актриса отправилась в путешествие по Европе: решила устроить себе девичьи каникулы. Заглянула и в Британию, там встретилась с тем самым приятелем, который был знаком и с ней, и с Гарри. Он запостил видео с Маркл к себе в ленту, и его увидел принц. И, судя по всему, влюбился. Будущие герцоги Сассекские зафолловили друг друга и вскоре отправились на первое свидание.

Первое свидание принца Гарри и Меган Маркл