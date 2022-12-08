9 неожиданных причин как можно скорее расстаться с парнем, ведь счастья не будет, а нервы истреплете

Сколько раз женщины наступают на одни и те же грабли, ни с того ни с сего записывая избранника в список идеальных. И потому закрывают глаза на кричащие сигналы о несовместимости с ним, объясняя всё чертами характера мужчины. Тогда как на самом деле это причины женского несчастья в отношениях и будущих страданий. Присмотритесь к поведению партнёра, прислушайтесь к своим мыслям. Найдёте слишком много совпадений с пунктами ниже — задумайтесь, а не лучше ли вам расстаться.

1. Один из партнёров слишком доминирует

Приятно положиться на мужчину, зная, что он может решить любую вашу проблему. Но важно не допускать доминирования одного из партнёров в отношениях. Если кто-то будет слишком активно вести себя в паре, второй превратится либо в маменькиного сынка, либо в папину дочку. Иногда нужно каждому нести ответственность за выбор и разбираться с неприятностями. А если придерживаться игры в доминанта, лучше сразу разойтись, чтобы не портить друг другу жизнь.

2. Бойфренд ведёт себя эгоистично

Бегите от бойфренда, кто поступает эгоистично всегда. Фото © Shutterstock

Каждый человек по природе своей бывает эгоистичным, ничего страшного в этом нет. Смысл отношений как раз в том, чтобы находить компромиссы, чтобы было комфортно находиться рядом друг с другом. Но если мужчина постоянно пытается продавить свою позицию или точку зрения, говорит, что будет всё только так, как решит он, скорее расставайтесь с ним. Ваш бойфренд — тиран.

3. Рядом с мужчиной вы принижаете себя

Часто влюблённые женщины путают заботу и признаки созависимых отношений. Таких, где без партнёра жизнь не имеет смысла, ничего не интересно, и только рядом с этим человеком мир снова наполняется яркими красками. Один из звоночков, что расстаться с мужчиной нужно как можно скорее, — принижение себя рядом с ним. Вы словно отступаете на второй план, полностью подчиняясь воле и желаниям избранника. К тому же если кавалер не пытается это исправить, а лишь наслаждается властью, счастливого будущего у вашей пары точно нет.

4. Парень постоянно врёт

Маленькая ложь рождает большие проблемы. Если начинаете замечать, что бойфренд постоянно что-то недоговаривает или, наоборот, придумывает в ответ на простые вопросы небылицы, задумайтесь. Нужны ли вам отношения с обманщиком? Это сейчас он врёт, что не ел ваш йогурт, а потом может хитрить и притворяться, изменяя или имея семью на стороне.

5. Вы любите отпускать в сторону парня саркастичные шуточки

С сарказмом и подколами в отношениях стоит быть крайне осторожными, чтобы не унизить вторую половинку. Фото © Shutterstock

Иногда весело подурачиться и отпустить в сторону второй половинки злую шутку или подколоть за какой-то промах. Но будьте осторожны. Когда сарказм из ваших уст станет литься по поводу и без, мужчина отдалится и замкнётся в себе. Он будет бояться совершить любое действие, ведь получит волну критики в свой адрес. В паре, где над женщиной постоянно вот так издевается мужчина, гармонии тоже ждать не следует. Таким людям нужно либо расстаться, либо попытаться избавиться от этой привычки.

6. Вы постоянно слышите от мужчины пустые слова любви

Как часто в бесперспективном союзе встречается мужчина, готовый второй половинке петь дифирамбы. Звонит по несколько раз в день, чтобы сказать о том, как скучает. Постоянно в СМС шлёт сердечки или обрисовывает прекрасное совместное будущее, планируя уже в первый месяц отношений свадьбу и детей. Такие речи подкрепляются действиями избранника? Если нет, он пустослов и обманщик. А если да, то тем более бегите — скорее всего, перед вами психопат.

7. Вас незаметно используют

Вы проводите время только в вашей квартире, парень часто просит заехать за ним на машине или погладить его рубашки. Замечали эти хитрости за своим кавалером? Так знайте, высока вероятность, что с вами не собираются строить никаких серьёзных отношений, а просто используют.

8. Семья мужчины вас недолюбливает

Не стоит недооценивать влияние семьи на человека — постоянное капание на мозги в один день принесёт результат. Фото © Shutterstock

Частая и распространённая ситуация, когда семья одного из влюбленных настроена против этой любви. Мамы, сёстры, бабушки или другие родственники постоянно осыпают вас упрёками на семейных торжествах и пытаются выставить в плохом свете. Обратная ситуация бывает и когда семья женщины высказывает недовольство союзом. Понятное дело, что встречаются люди не с родственниками друг друга. Но не стоит недооценивать влияние семьи на человека. Не получится быть счастливой с избранником, если мать постоянно настраивает сына против вас. Рано или поздно он поддастся на её манипуляции.

9. В отношениях много ревности