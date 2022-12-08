10 парных нарядов, которые вдохновят вас тут же бежать в ателье
Ну разве есть что-то милее парных образов? Спойлер — нет! Собрали 10 хендмейд-вариантов, от которых у любого челюсть отвиснет.
"В прошлом году сделала парные платья для моих дочерей из одного куска ткани", — HappyBankky.
"Рубашки в гавайском стиле для малыша и для папы", — mssMouse.
Фото © Reddit / mssMouse
"Из обрезков получилось сшить парные платья для меня и моей взрослой девочки", — lilamyjay.
Фото © Reddit / lilamyjay
"Сшила одинаковые кофты для дочери и её любимой куклы", — HappyBankky.
"Парные образы для мужчины и женщины в стиле 1950-х годов", — Gorgeously-Vintage.
Фото © Reddit / Gorgeously-Vintage
"Осталось немного ткани от юбки, поэтому сделала бандану для моего милого мальчика", — raezoe.
Фото © Reddit / raezoe
"Сделал парные футболки себе и внуку!" — vjloco.
Фото © Reddit / vjloco
"Мой мастер по костюмам сделала парный хвостик для моей дочери!" — HFXmer.
Фото © Reddit / HFXmer
"Парные платья жены и нашей дочери как напоминание об их мексиканских корнях!" — DDsLaboratory.
Фото © Reddit / DDsLaboratory
"Я сделала себе передник, а потом из обрезков сделала мистеру Фроберту комбинезон!" — Sewitseamss.
Фото © Reddit / Sewitseamss
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Reddit / raezoe, DDsLaboratory