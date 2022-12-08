10 парных нарядов, которые вдохновят вас тут же бежать в ателье

"В прошлом году сделала парные платья для моих дочерей из одного куска ткани", — HappyBankky.

Фото © Reddit / HappyBankky

"Рубашки в гавайском стиле для малыша и для папы", — mssMouse.

Фото © Reddit / mssMouse

"Из обрезков получилось сшить парные платья для меня и моей взрослой девочки", — lilamyjay.

Фото © Reddit / lilamyjay

"Сшила одинаковые кофты для дочери и её любимой куклы", — HappyBankky.

Фото © Reddit / HappyBankky

"Парные образы для мужчины и женщины в стиле 1950-х годов", — Gorgeously-Vintage.

Фото © Reddit / Gorgeously-Vintage

"Осталось немного ткани от юбки, поэтому сделала бандану для моего милого мальчика", — raezoe.

Фото © Reddit / raezoe

"Сделал парные футболки себе и внуку!" — vjloco.

Фото © Reddit / vjloco

"Мой мастер по костюмам сделала парный хвостик для моей дочери!" — HFXmer.

Фото © Reddit / HFXmer

"Парные платья жены и нашей дочери как напоминание об их мексиканских корнях!" — DDsLaboratory.

Фото © Reddit / DDsLaboratory

"Я сделала себе передник, а потом из обрезков сделала мистеру Фроберту комбинезон!" — Sewitseamss.