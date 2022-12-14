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14 декабря, 03:05

Кучерову покорилось уникальное достижение "Тампы-Бэй"

Кучеров быстрее всех в "Тампе" отдал 400 голевых передач в НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров быстрее всех в команде отдал 400 результативных передач в Национальной хоккейной лиге.

Завоевания он достиг в игре с "Сиэтлом" (6:2), отдав три голевые передачи. Теперь на его счету 401 пас за карьеру.

Дойти до отметки в четыре сотни Кучеров смог за 590 матчей. Это сразу на 118 матчей меньше (708), чем у экс-игрока "Тампы" Мартена Сан-Луи.

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Ранее Лайф писал, что Кирилл Капризов вновь обновил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ. Встреча с "Калгари" стала для россиянина 13-й подряд с набранными очками. Также он забросил шайбу в семи играх подряд.

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Twitter / Tampa Bay Lightning

Артур Лапсаков

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