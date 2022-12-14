Экс-разведчица США призвала Байдена не разжигать украинский конфликт
Экс-сотрудница разведки США Коффлер призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
Президенту США Джо Байдену нужно прекратить разжигать конфликт на Украине, считает бывшая сотрудница американской разведки Ребека Коффлер.
"Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьёзные усилия для достижения мирного урегулирования", — сказала она в эфире телеканала Fox News.
По словам Коффлер, оружейный арсенал Соединённых Штатов почти опустел из-за поддержки Незалежной, а бюджет страны несёт колоссальные потери. По её мнению, украинский лидер Владимир Зеленский претендует на "не совсем реалистичные цели".
Ранее Лайф писал, что критиковавшую помощь Украине республиканку Лорен Боберт переизбрали в Конгресс США. Чтобы определить победителя, понадобился пересчёт голосов, поэтому итог стал известен лишь сейчас, более чем через месяц после промежуточных выборов.
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