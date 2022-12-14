Президенту США Джо Байдену нужно прекратить разжигать конфликт на Украине, считает бывшая сотрудница американской разведки Ребека Коффлер.

"Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьёзные усилия для достижения мирного урегулирования", — сказала она в эфире телеканала Fox News.

По словам Коффлер, оружейный арсенал Соединённых Штатов почти опустел из-за поддержки Незалежной, а бюджет страны несёт колоссальные потери. По её мнению, украинский лидер Владимир Зеленский претендует на "не совсем реалистичные цели".