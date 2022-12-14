Пушилин назвал сумму нанесённого Украиной ущерба ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб ДНР, который нанесла Украина уже превышает 1,3 триллиона рублей. Его слова приводит РИА "Новости".

"Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — сказал Пушилин.

Однако, признал он, учитывать необходимо ещё и разрушенные предприятия и инфраструктуру, а также объекты критической инфраструктуры. Власти региона всё считают и фиксируют, указал врио главы.