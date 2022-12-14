Пушилин назвал сумму нанесённого Украиной ущерба ДНР
Пушилин заявил, что Украина с 2014 года нанесла ДНР ущерб на 1,3 трлн рублей
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб ДНР, который нанесла Украина уже превышает 1,3 триллиона рублей. Его слова приводит РИА "Новости".
"Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — сказал Пушилин.
Однако, признал он, учитывать необходимо ещё и разрушенные предприятия и инфраструктуру, а также объекты критической инфраструктуры. Власти региона всё считают и фиксируют, указал врио главы.
Ранее Пушилин рассказал, что российские военные скоро полностью вытеснят подразделения ВСУ из Марьинки в ДНР, несмотря на сложившуюся там непростую ситуацию. Врио главы ДНР также рассказывал, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории республики.
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