В Братске 15 тысячам человек ограничили тепло в домах из-за аварии

Авария на теплосети в Братске затронула 83 многоквартирных дома, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

В зданиях отключилось теплоснабжение и горячая вода. Мэр города Сергей Серебреников в телеграм-канале уточнил, что отопление не отключено, тепло подаётся по обратному трубопроводу. Но учебный процесс в школах № 32, 37, 3, гимназии № 1 и восьми детских садах приостановили.

По словам губернатора области Игоря Кобзева, авария случилась ночью на проспекте Ленина, работы по восстановлению шли всю ночь. Место прорыва удалось обнаружить, к полудню аварию обещают устранить (7:00 мск).