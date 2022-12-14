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14 декабря, 03:51

В Братске 15 тысячам человек ограничили тепло в домах из-за аварии

Из-за аварии на теплотрассе в Братске ограничили отопление в 83 многоквартирных домах

<p>Место прорыва трубы в Братске. Обложка © <a href="https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=91971#lg=1&slide=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия Братска</a></p>

Место прорыва трубы в Братске. Обложка © Мэрия Братска

Авария на теплосети в Братске затронула 83 многоквартирных дома, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

В зданиях отключилось теплоснабжение и горячая вода. Мэр города Сергей Серебреников в телеграм-канале уточнил, что отопление не отключено, тепло подаётся по обратному трубопроводу. Но учебный процесс в школах № 32, 37, 3, гимназии № 1 и восьми детских садах приостановили.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов и бытовых пожаров

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов и бытовых пожаров

По словам губернатора области Игоря Кобзева, авария случилась ночью на проспекте Ленина, работы по восстановлению шли всю ночь. Место прорыва удалось обнаружить, к полудню аварию обещают устранить (7:00 мск).

Ранее Лайф писал, что в Приангарье задержали чиновника, "не заметившего" коммунальную аварию. Глава Артёмовского муниципального образования вовремя не отреагировал на коммунальную аварию, в результате которой жители нескольких домов остались без отопления.

Артур Лапсаков

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