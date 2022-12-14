На трассе в Нижегородской области произошло ещё одно тропическое ДТП
Фура с ананасами перевернулась на трассе под Нижним Новгородом
Уже во втором российском регионе происходит "фруктовая авария". Вслед за Челябинском, где перевернулась фура с мандаринами, ДТП произошло в Нижегородской области. Только здесь дорогу засыпало тропическими ананасами.
Фура с ананасами перевернулась на трассе под Нижним Новгородом. Видео © LIFE
Всё произошло на Нижегородской объездной дороге. Судя по кадрам с места, фуре сильно досталось: её перевернуло, а кабину выбросило за пределы трассы, при этом кузов остался лежать посередине дороги.
Очевидцы не смогли сдержать эмоций от увиденного, настолько сильно их удивили тропические фрукты в середине декабря.
"Мандарины, ананасы", — говорит водитель на видео, вспоминая предыдущую аварию.
Как уже рассказывал Лайф, до этого в районе Златоуста на трассе М5 перевернулась фура с мандаринами, дорога по обе стороны была засыпана фруктами. Кстати, некоторые очевидцы предлагали затариться здесь фруктами, а самые предприимчивые решили "замутить бизнес".
LIFE