На трассе в Нижегородской области произошло ещё одно тропическое ДТП

Уже во втором российском регионе происходит "фруктовая авария". Вслед за Челябинском, где перевернулась фура с мандаринами, ДТП произошло в Нижегородской области. Только здесь дорогу засыпало тропическими ананасами.

Фура с ананасами перевернулась на трассе под Нижним Новгородом. Видео © LIFE

Всё произошло на Нижегородской объездной дороге. Судя по кадрам с места, фуре сильно досталось: её перевернуло, а кабину выбросило за пределы трассы, при этом кузов остался лежать посередине дороги.

Очевидцы не смогли сдержать эмоций от увиденного, настолько сильно их удивили тропические фрукты в середине декабря.

"Мандарины, ананасы", — говорит водитель на видео, вспоминая предыдущую аварию.