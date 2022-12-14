Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"
СК: Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках
Задержанный Александр М. Обложка © t.me / Mash
Следственный комитет РФ сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки".
"Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", — рассказали в ГСУ СК по Московской области.
По данным телеграм-канала Mash, им оказался ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров. Известно, что вчера вечером у него прошла трёхчасовая очная ставка с директором ООО "Дельта строй".
Напомним, 9 декабря в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. На тушение огня ушло семь часов. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. По данному уголовному делу уже задержаны сварщик и прораб.