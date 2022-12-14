Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Следственный комитет РФ сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки".

"Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", — рассказали в ГСУ СК по Московской области.