Названа десятка самых популярных стран, куда россияне отправятся зимовать
Аналитики "Яндекс.Путешествий" назвали Таиланд и ещё 9 стран, куда россияне поедут зимовать
Нынешней зимой россияне чаще всего для путешествий выбирают Таиланд, Турцию, Вьетнам, Армению и Индонезию. Об этом узнали аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия", а результаты их исследования есть в распоряжении Лайфа.
По их данным, спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень, а количество таких путешествий в сравнении с прошлым годом выросло на 87%. Согласно данным поиска авиабилетов и бронирования отелей, в топ-10 стран также вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан.
Наименьший интерес среди россиян вызвали длинные зимние поездки в Иорданию, Камбоджу, Намибию, Хорватию и Пуэрто-Рико. А вот среди городов для "зимовки" самыми популярными стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул. Спрос на поездки в Таиланд вообще вырос сильнее всего — сразу в четыре раза. Увеличилось и количество длительных поездок в Израиль (в 3,7 раза), Турцию (в 2,5 раза) и в ОАЭ (в 1,5 раза).
Как выяснили эксперты, в среднем россияне предпочитают жить в тёплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за несколько месяцев до вылета. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре. Во Вьетнаме в среднем наши соотечественники находятся до семи недель. Самые длительные поездки занимают больше трёх месяцев. Для таких путешествий россияне чаще выбирают Индию, Вьетнам, США, Аргентину и Израиль.
Ранее Лайф писал, что осенью любители отдыха в России дольше всего находились в Анапе, Краснодаре и Ростове. Туристы пробыли там в среднем от 14 до 18 дней. Среди популярных направлений также Магадан и Геленджик. Клиенты сервиса OneTwoTrip отдыхали и за границей. В пятёрке самых популярных направлений оказались вьетнамские Ханой (34,1 дня) и Хошимин (24,7 дня), а также Майами (21,3 дня), Дели (20,5 дня) и Денпасар (20,1 дня).
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