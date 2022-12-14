Названа десятка самых популярных стран, куда россияне отправятся зимовать

Нынешней зимой россияне чаще всего для путешествий выбирают Таиланд, Турцию, Вьетнам, Армению и Индонезию. Об этом узнали аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия", а результаты их исследования есть в распоряжении Лайфа.

По их данным, спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень, а количество таких путешествий в сравнении с прошлым годом выросло на 87%. Согласно данным поиска авиабилетов и бронирования отелей, в топ-10 стран также вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан.

Наименьший интерес среди россиян вызвали длинные зимние поездки в Иорданию, Камбоджу, Намибию, Хорватию и Пуэрто-Рико. А вот среди городов для "зимовки" самыми популярными стали Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул. Спрос на поездки в Таиланд вообще вырос сильнее всего — сразу в четыре раза. Увеличилось и количество длительных поездок в Израиль (в 3,7 раза), Турцию (в 2,5 раза) и в ОАЭ (в 1,5 раза).

Как выяснили эксперты, в среднем россияне предпочитают жить в тёплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за несколько месяцев до вылета. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре. Во Вьетнаме в среднем наши соотечественники находятся до семи недель. Самые длительные поездки занимают больше трёх месяцев. Для таких путешествий россияне чаще выбирают Индию, Вьетнам, США, Аргентину и Израиль.