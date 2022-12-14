Россиян предупредили о приходе ледяных дождей
Синоптик Шувалов предупредил о приходе ледяных дождей в регионы России
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил жителей Южного Урала, юга Свердловской области и Поволжья о резкой смене погоды. По прогнозам синоптика, к концу недели регионы ожидает приход ледяных дождей, которые бушевали в столице.
"Вне всяких сомнений, оттепель в Москве поразила даже видавших виды синоптиков. Мыслимое ли дело, столица стремительно прошла от сугробов до луж, а впереди у неё, по всей видимости, просто каток. В выходные подобное ждёт также Урал и Поволжье", — рассказал он в беседе с Ura.ru.
Так, в субботу снегопад ожидается в Башкирии, а в воскресенье мокрый снег и дожди захватят Южный Урал и юг Свердловской области. При этом температура поднимется до нуля градусов, и всё будет сопровождаться гололедицей на дорогах и гололёдом на проводах и деревьях.
Однако потепление будет непродолжительным и быстро закончится, заверил метеоролог. Так, к понедельнику стукнут 15-градусные морозы в Уфе а во вторник до минус 20 похолодает в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске.
"Будьте внимательны к этим температурным качелям", — обратил внимание синоптик.
Кстати, ранее кардиолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев в беседе с Лайфом рассказал, как пережить ненастную погоду середины декабря. По его словам, чтобы чувствовать себя хорошо, следует соблюдать всего лишь 5 простых правил.
ТАСС / Донат Сорокин