Во Франции сочли Макрона безумцем из-за нового пакета многомиллионной помощи Киеву
Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за помощи Украине
Во Франции раскритиковали позицию президента страны Эмманюэля Макрона, который распорядился выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 76,5 миллиона евро. Как заявил политик Флориан Филиппо, действия главы государства "безумны".
По его мнению, вместо помощи другому государству можно было бы обратить внимание на внутренние проблемы. Пока Париж финансово поддерживает Киев, французов лишают работы, а школы и больницы не отапливаются, указал Филиппо.
"Когда же остановят этих безумцев?!" — написал он в "Твиттере" .
Кстати, ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили подготовку к парижским конференциям о помощи Незалежной. В очередной раз лидер Пятой республики заметил, что Париж будет помогать Киеву "так долго, как это потребуется".
ТАСС / picture alliance / Xander Heinl