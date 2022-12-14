Во Франции сочли Макрона безумцем из-за нового пакета многомиллионной помощи Киеву

Во Франции раскритиковали позицию президента страны Эмманюэля Макрона, который распорядился выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 76,5 миллиона евро. Как заявил политик Флориан Филиппо, действия главы государства "безумны".

По его мнению, вместо помощи другому государству можно было бы обратить внимание на внутренние проблемы. Пока Париж финансово поддерживает Киев, французов лишают работы, а школы и больницы не отапливаются, указал Филиппо.

"Когда же остановят этих безумцев?!" — написал он в "Твиттере" .