Пушилин считает, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, однако конкретные сроки он не обозначил. Мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".

"Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населённые пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдёмся", — сказал Пушилин, но говорить о конкретных сроках не стал, так как "это сейчас неправильно".

Вместе с тем он подчеркнул, что в данный момент союзные силы сконцентрированы на освобождении территории ДНР. По его словам, в связи с масштабными поставками вооружения Киеву перед российскими войсками стоит задача "отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населённых пунктов". Прежде всего это необходимо для обеспечения безопасности жителей республики, добавил он.