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14 декабря, 06:14

В Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом

В Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом. По данным источника Лайфа, у 17-летнего парня остановилось сердце.

Первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России госпитализировали ещё в субботу. В краевой инфекционной больнице ему сначала поставили диагноз: ОРВИ средней тяжести, но через пару дней пациенту стало хуже. У курсанта остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать.

Источник Лайфа подтвердил, что 17-летний парень умер от осложнений, вызванных гриппом. Но точную причину смерти установит экспертиза.

В Минздраве напомнили, почему опасно переносить грипп "на ногах"

В Минздраве напомнили, почему опасно переносить грипп "на ногах"

Напомним, свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в стране уже есть случаи смерти от свиного гриппа.

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Агентство "Москва" / Гришкин Денис

Александра Вишнякова

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