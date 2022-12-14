В Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом

Первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России госпитализировали ещё в субботу. В краевой инфекционной больнице ему сначала поставили диагноз: ОРВИ средней тяжести, но через пару дней пациенту стало хуже. У курсанта остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать.