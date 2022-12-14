В Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом
В Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом. По данным источника Лайфа, у 17-летнего парня остановилось сердце.
Первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России госпитализировали ещё в субботу. В краевой инфекционной больнице ему сначала поставили диагноз: ОРВИ средней тяжести, но через пару дней пациенту стало хуже. У курсанта остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать.
Источник Лайфа подтвердил, что 17-летний парень умер от осложнений, вызванных гриппом. Но точную причину смерти установит экспертиза.
Напомним, свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в стране уже есть случаи смерти от свиного гриппа.
Агентство "Москва" / Гришкин Денис