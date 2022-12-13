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13 декабря, 11:29

Трое детей и 14 взрослых пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Владимиром

<p>Под Владимиром автобус вылетел с трассы. Фото © СК РФ по Владимирской области</p>

Под Владимиром автобус вылетел с трассы. Фото © СК РФ по Владимирской области

Во Владимирской области водитель рейсового автобуса врезался в ограждение, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадали 17 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

"По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения Владимира с места аварии были доставлены 17 человек, в том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", — написал он в телеграм-канале.

Авария произошла около 09:20 на 195-м километре федеральной автодороги Р132 "Золотое кольцо", автобус двигался по маршруту Гусь-Хрустальный – Владимир, уточнил Соколов. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться. Предварительно, в ДТП виноват сам водитель.

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Накануне сообщалось, что в Смоленской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух автомобилей, в том числе грузовика. Авария случилась на 363-м километре автодороги Москва – Минск около деревни Каменка Кардымовского района.

Татьяна Миссуми

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