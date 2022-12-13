Трое детей и 14 взрослых пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Владимиром

Во Владимирской области водитель рейсового автобуса врезался в ограждение, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадали 17 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

"По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения Владимира с места аварии были доставлены 17 человек, в том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", — написал он в телеграм-канале.

Авария произошла около 09:20 на 195-м километре федеральной автодороги Р132 "Золотое кольцо", автобус двигался по маршруту Гусь-Хрустальный – Владимир, уточнил Соколов. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться. Предварительно, в ДТП виноват сам водитель.