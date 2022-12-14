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Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 06:41
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Пушилин заявил, что в ДНР не планируется мобилизация

Власти Донецкой Народной Республики не планируют проводить мобилизацию, такие решения даже не обсуждаются. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Процесса мобилизации в Донецкой Народной Республике нет... Пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются", — цитирует Пушилина РИА "Новости".

Путин объяснил, почему в дополнительной мобилизации нет необходимости
Путин объяснил, почему в дополнительной мобилизации нет необходимости

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что нет никаких факторов для проведения дополнительной мобилизации после Нового года.

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Телеграм-канал Пушилин Д.В.

Александра Вишнякова
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