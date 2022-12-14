Пушилин заявил, что в ДНР не планируется мобилизация

Власти Донецкой Народной Республики не планируют проводить мобилизацию, такие решения даже не обсуждаются. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Процесса мобилизации в Донецкой Народной Республике нет... Пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются", — цитирует Пушилина РИА "Новости".