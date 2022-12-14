Снегопад в Москве на четверть выполнил месячную норму всего за сутки

За минувшие сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков. Об этом сообщил в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, высота снежного покрова в столичном регионе подросла примерно до 15 сантиметров со вчерашних пяти.