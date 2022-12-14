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14 декабря, 06:45

Снегопад в Москве на четверть выполнил месячную норму всего за сутки

Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков. Об этом сообщил в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, высота снежного покрова в столичном регионе подросла примерно до 15 сантиметров со вчерашних пяти.

"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков, в Тушине и на Балчуге — 14 миллиметров, что составляет 20–25% от всего декабрьского объёма", — приводит слова Тишковца РИА "Новости".

Опубликованы видео с последствиями мощного снегопада в Москве, который пришёл на смену дождям

Опубликованы видео с последствиями мощного снегопада в Москве, который пришёл на смену дождям

Напомним, что москвичам и гостям столицы откровенно не везёт с погодой ещё с выходных, когда на город и окрестности обрушился ледяной дождь, сменившийся к понедельнику настоящим тропическим ливнем со всеми вытекающими. В

Москве потеплело, сугробы сильно "похудели", а местами от них осталось только мокрое место. А впереди москвичей ждут снегопад, сильный ветер и заносы на дорогах.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Марина Калегина
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