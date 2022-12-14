Россияне раскрыли свои главные ЗОЖ-привычки

Подавляющее большинство россиян (93%) знают, что такое ЗОЖ, из них 40% всегда его придерживаются, 29% соблюдают лишь периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем, и только 10% даже не задумываются о таких вещах. Лайф публикует результаты опроса о полезных привычках россиян, проведённого СК "Росгосстрах Жизнь" и компанией интернет-рекрутмента hh.ru.

Главные ЗОЖ-привычки жителей России: 78% респондентов стараются чаще и дольше ходить пешком;

70% стараются спать положенные 7–8 часов в сутки;

66% придерживаются правильного питания;

50% активно занимаются спортом, ходят на фитнес или в бассейн;

49% отказываются от алкоголя либо сокращают его потребление;

47% стремятся избегать стресса.

Более трети соотечественников помогают себе поддерживать здоровый образ жизни с помощью гаджетов. Чаще всего используют фитнес-браслет или приложение на телефоне (33%), умные весы есть у 12% респондентов, 6% пользуются таймером, напоминающим, что нужно пить воду.

А сколько россияне тратят на ЗОЖ? 18% это обходится в 1–5 тысяч рублей в месяц, 34% россиян тратят 6–15 тысяч, а 36% готовы выделять более крупные суммы.