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Опубликовано 14 декабря 2022, 07:15
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ВСУ не могут вывозить раненых из-за отсутствия вездеходов

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украинской армии не хватает транспорта в условиях бездорожья

Украинские военные испытывают острый дефицит колёсных и гусеничных вездеходов в условиях бездорожья. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, проблема настолько остра, что противнику всё труднее становится эвакуировать раненых.

"Украинская армия всё больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья. Это приводит к нарушениям поставок боеприпасов, затрудняет оперативную эвакуацию раненых и доставку личного состава на позиции", — обрисовал ситуацию он.

По словам Марочко, по той же причине растут безвозвратные и санитарные потери противника, поскольку используемый транспорт не защищён бронёй.

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Ранее сообщалось, что США оказались на грани прекращения военной помощи Украине. Также под вопросом окажется закупка нового стратегического бомбардировщика B21 Raide. Пока у американских парламентариев есть время до 16 декабря, чтобы обсудить и одобрить закон о продолжении финансирования правительства. А вот Италия уже отказалась поставлять оружие Украине.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Марина Калегина
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