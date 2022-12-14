ВСУ не могут вывозить раненых из-за отсутствия вездеходов

Украинские военные испытывают острый дефицит колёсных и гусеничных вездеходов в условиях бездорожья. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, проблема настолько остра, что противнику всё труднее становится эвакуировать раненых.

"Украинская армия всё больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья. Это приводит к нарушениям поставок боеприпасов, затрудняет оперативную эвакуацию раненых и доставку личного состава на позиции", — обрисовал ситуацию он.

По словам Марочко, по той же причине растут безвозвратные и санитарные потери противника, поскольку используемый транспорт не защищён бронёй.