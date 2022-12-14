Латвийский депутат получила больше тысячи евро за ноль рабочих дней
Депутат парламента Латвии получила 1327 евро, не проработав ни дня
Депутат латвийского парламента от партии "За стабильность!" Надежда Третьякова. Фото © Telegram / BALTNEWS
В Латвии, оказывается, можно получить зарплату, не проработав ни дня. Таким лайфхаком воспользовалась депутат латвийского парламента от партии "За стабильность!" Надежда Третьякова. Она получила на руки более тысячи евро, пишет BALTNEWS.
Ещё в ноябре политик принесла присягу государству, однако уже спустя пару часов сложила полномочия и подала заявление, а свой уход тогда объяснила "семейными обстоятельствами". Тем не менее за это она получила целых 1327 евро.
"Непыльная работа быть депутатом Сейма Латвии — пришёл, ушёл, кредит на айфон погасил", — иронизирует телеграм-канал.
Кстати, стоит отметить, что коллеги Третьяковой, которые остались служить народу и государству, получили в разы больше. Такой суммы точно хватит не только на айфон.
А ранее Лайф рассказывал, что в состав Сейма Латвии вошла настоящая ведьма. Санита Петере стала помощницей депутата Сейма Натальи Марченко-Йодко от партии "За стабильность!". По данным местных СМИ, она одна из самых известных и сильнейших целительниц и литотерапевтов Латвии. При этом колдунья публично заявляет, что является ведьмой, однако не злой, а "белой".