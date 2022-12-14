Задержаны двое корректировщиков ВСУ, виновных в гибели красноярских полицейских

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил о задержании корректировщиков, причастных к гибели трёх красноярских полицейских на Украине в результате ракетного удара. Капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов погибли в служебной командировке 9 октября.

"Сотрудниками полиции Красноярского края, находящимися в служебной командировке в Херсонской области, был реализован комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к ракетному обстрелу. Вскоре оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков", — приводит слова Речицкого пресс-служба ведомства.

В результате был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. В ходе допроса он признался, что за денежное вознаграждение передавал своему "куратору из ВСУ" сведения о местах расположения российских подразделений на территории Голопристанского района Херсонской области.

Вторым лицом, передавшим сведения Киеву, оказался 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, который скрывался на территории Краснодарского края. В ходе совместных с кубанскими сотрудниками уголовного розыска мероприятий местонахождение Лаврива было установлено, он был задержан и доставлен в Херсонскую область.