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Опубликовано 14 декабря 2022, 07:34
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Задержаны двое корректировщиков ВСУ, виновных в гибели красноярских полицейских

МВД сообщило о задержании корректировщиков ВСУ, виновных в гибели трёх красноярских полицейских в Херсоне

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил о задержании корректировщиков, причастных к гибели трёх красноярских полицейских на Украине в результате ракетного удара. Капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов погибли в служебной командировке 9 октября.

"Сотрудниками полиции Красноярского края, находящимися в служебной командировке в Херсонской области, был реализован комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к ракетному обстрелу. Вскоре оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков", — приводит слова Речицкого пресс-служба ведомства.

В результате был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. В ходе допроса он признался, что за денежное вознаграждение передавал своему "куратору из ВСУ" сведения о местах расположения российских подразделений на территории Голопристанского района Херсонской области.

Вторым лицом, передавшим сведения Киеву, оказался 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив, который скрывался на территории Краснодарского края. В ходе совместных с кубанскими сотрудниками уголовного розыска мероприятий местонахождение Лаврива было установлено, он был задержан и доставлен в Херсонскую область.

В Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике
В Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике

Ранее Лайф сообщал о задержании бывшего сотрудника МВД Херсона, передавшего Вооружённым силам Украины координаты для ракетного удара по жилому дому, в котором, по его мнению, жили полицейские. Им оказался экс-начальник отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД по Херсонской области Евгений Великосельский.

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Марина Калегина
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