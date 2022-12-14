Пушилин рассказал о сроках принятия Конституции ДНР и о статусе украинского языка
Пушилин: Конституция ДНР будет скоро принята, статус украинского языка в ней не обсуждали
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время будет принята Конституция ДНР. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что откладывать этот вопрос не имеет смысла.
"Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия Конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и всё концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", — сказал он.
Говоря о статусе украинского языка в нормативно-правовом акте, он заявил, что данный вопрос даже не обсуждался.
Ранее стало известно, что выборы главы Донецкой Народной Республики состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года — в единый день голосования. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения, заявил, что считает личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы.