Пушилин рассказал о сроках принятия Конституции ДНР и о статусе украинского языка

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время будет принята Конституция ДНР. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что откладывать этот вопрос не имеет смысла.

"Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия Конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и всё концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", — сказал он.

Говоря о статусе украинского языка в нормативно-правовом акте, он заявил, что данный вопрос даже не обсуждался.