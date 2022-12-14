Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 07:36

Пушилин рассказал о сроках принятия Конституции ДНР и о статусе украинского языка

Пушилин: Конституция ДНР будет скоро принята, статус украинского языка в ней не обсуждали

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время будет принята Конституция ДНР. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что откладывать этот вопрос не имеет смысла.

"Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия Конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и всё концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", — сказал он.

Говоря о статусе украинского языка в нормативно-правовом акте, он заявил, что данный вопрос даже не обсуждался.

Пушилин заявил, что в ДНР не планируется мобилизация

Пушилин заявил, что в ДНР не планируется мобилизация

Ранее стало известно, что выборы главы Донецкой Народной Республики состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года — в единый день голосования. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя вопрос своего выдвижения, заявил, что считает личной обязанностью довести ситуацию в республике до победы.

Обложка ©

T.me / pushilindenis

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров