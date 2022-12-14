Стало известно, почему опасно размещать в Сети даже дату рождения и ник в Telegram

Выложенные вами в Сеть личные данные могут использовать злоумышленники. Это касается не только серии паспорта и номера банковской карты, но и адреса электронной почты. Под угрозой находятся даже дата рождения и ник в "Телеграме". Об этом предупредил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей "Роскачества" Игорь Поздняков.

По его словам, мошенники с помощью специальной программы могут запустить поиск всех данных, имея на руках лишь что-то одно.

"Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

А после человека, вероятно, ждёт шантаж. При этом, поддастся ли он на уловки аферистов, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности, отметил Поздняков. Однако, чтобы подобных ситуаций никогда не произошло, стоит максимально себя обезопасить, уменьшив количество информации о себе в интернете до минимума или закрыв аккаунты.