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14 декабря, 07:42

В Подмосковье врачи вырезали полуметровый жировик из спины 60-летней пациентки

<p>Подмосковные врачи удалили полуметровый жировик со спины женщины. Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/13-12-2022-12-00-17-dolgoprudnenskie-vrachi-udalili-zastarelyy-pochti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Подмосковные врачи удалили полуметровый жировик со спины женщины. Фото © Минздрав Московской области

Врачи подмосковного Долгопрудного успешно провели операцию по удалению полуметрового жировика со спины 60-летней женщины, с которым она прожила почти 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Во время оперативного вмешательства мы извлекли гигантский жировик. <…> Сейчас пациентке установлены дренажи для оттока лишней внутритканевой жидкости. После дренирования женщина снова сможет жить полноценной жизнью", — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Олег Голяков.

Образование появилось у женщины около 20 лет назад, но поначалу было небольшим и не создавало проблем. Но за последние пять лет жировик разросся до размеров 30 на 40 сантиметров и стал давить на позвоночник пациентки. Кроме того, со стороны липома напоминала горб и создавала неприятный внешний эффект. Поэтому у врачей не было сомнений в необходимости проводить операцию, заключили в областном Минздраве.

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Татьяна Миссуми

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