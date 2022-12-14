В Подмосковье врачи вырезали полуметровый жировик из спины 60-летней пациентки
Подмосковные врачи удалили полуметровый жировик со спины женщины. Фото © Минздрав Московской области
Врачи подмосковного Долгопрудного успешно провели операцию по удалению полуметрового жировика со спины 60-летней женщины, с которым она прожила почти 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
"Во время оперативного вмешательства мы извлекли гигантский жировик. <…> Сейчас пациентке установлены дренажи для оттока лишней внутритканевой жидкости. После дренирования женщина снова сможет жить полноценной жизнью", — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Олег Голяков.
Образование появилось у женщины около 20 лет назад, но поначалу было небольшим и не создавало проблем. Но за последние пять лет жировик разросся до размеров 30 на 40 сантиметров и стал давить на позвоночник пациентки. Кроме того, со стороны липома напоминала горб и создавала неприятный внешний эффект. Поэтому у врачей не было сомнений в необходимости проводить операцию, заключили в областном Минздраве.
А врачи Санкт-Петербурга ранее спасли жизнь 22-летнему студенту из Колумбии, который был доставлен в госпиталь для ветеранов войн с редким и смертельным заболеванием — мальформацией тонкой кишки.