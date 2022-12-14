Психолог указала на "вредность" профессии Деда Мороза и объяснила, что виноваты в этом не дети

Дед Мороз — уникальный персонаж, который несёт радость и взрослым, и детям. При этом многие люди считают, что представители этой новогодней профессии ведут праздный образ жизни и отличаются вредностью, однако это совсем не так. Как рассказала Лайфу доктор психологических наук международного уровня PhD Юлия Хадарцева, важно помнить о том, что Дед Мороз — обычный человек, у которого есть своя история.

"Несколько поколений подряд его фигура соотносилась с большим застольем и возлияниями, что не всегда соответствовало действительности. Отсюда и негативная ассоциация, обращённая к этому герою. Некоторым кажется, что он ведёт праздный образ жизни. Но здесь важно понимать, что Деды Морозы — это те же самые люди, со своими историями и травмами. И, конечно, профессия Деда Мороза не всегда бывает простой", — объяснила она.

С психологической точки зрения Дед Мороз несёт энергию волшебного папы, а Снегурочка — энергию волшебной мамы Фото © Unsplash

По словам собеседницы Лайфа, Деда Мороза можно считать психологом, который помогает людям становиться счастливыми. Ведь часто в работе он сталкивается с психологическими травмами тех, с кем он работает, а за короткий промежуток времени ему приходится контактировать с огромным количеством зрителей разного возраста, которые могут по-разному относиться к нему.

Случаются ситуации, когда обиженные на родителей дети проецируют эти травмы на сказочных персонажей. Деду Морозу в таком случае приходится непросто. По словам психолога, бывают моменты, когда представителю этой профессии начинают предъявлять претензии или высказывать недовольство его поведением, а причиной являются психотравмы самих гостей. В таком случае зимнему волшебнику важно сохранять хладнокровие и уметь с достоинством выходить из этих историй, пояснила Хадарцева.

Случаются ситуации, когда обиженные на родителей дети проецируют эти травмы на сказочных персонажей. Деду Морозу в таком случае приходится непросто Фото © Unsplash

"Пройдя огромное количество семей, он соединяется с их энергией и энергией тех детей, которые коммуницируют с ним. Конечно же, любой человек, который занимает волшебную должность, обязан быть психически уравновешенным и здоровым, а также уметь приносить в семью праздник", — подчеркнула психолог.

Но как сохранять самообладание, будучи Дедом Морозом? Как указала эксперт, в первую очередь важно помнить, что это уникальная профессия, представители которой несут людям праздник. Важно не забывать про главную обязанность — поддерживать в людях веру в сказку и всегда пребывать в этом состоянии волшебника.

Представителям данной новогодней профессии очень повезло, ведь они несут в этот мир любовь, радость и гармонию Фото © Unsplash

Если же у Деда Мороза есть свои внутренние проблемы, лучше повременить с приходом в ту или иную семью. Нужно помнить и о физическом здоровье: регулярно заниматься спортом и работать над личностным развитием. Важно соблюдать режим труда и отдыха, ведь в мир нужно идти, когда есть ресурс. И самое главное — не забывать о том, что представителям данной новогодней профессии очень повезло, ведь они несут в этот мир любовь, радость и гармонию, резюмировала собеседница Лайфа.