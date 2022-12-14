В Турции с января введут новый налог для туристов
В Турции туристов обяжут платить налог на проживание в 2%
С 1 января в Турции вводят новый налог для туристов. Теперь путешественники должны будут заплатить 2% от стоимости услуг проживания, передаёт телеканал NTV.
Под действие налога подпадают гостиницы, курортные посёлки, бутик-отели, мотели, пансионаты, деревни, высокогорные дома, кемпинги, а также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря. Исключение сделали только для ночлежек. При этом нововведение не затронет студентов в общежитиях, хостелах и лагерях, а также дипломатов.
"Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также не должен будет платить налог на проживание", — уточнил телеканал.
Кстати, ранее Лайф писал, какая страна стала самой популярной для путешествий на Новый год. По данным Ассоциации туроператоров России, в лидеры выбились ОАЭ. В качестве причин такого спроса эксперты назвали наличие прямых рейсов из России и её регионов, небольшую продолжительность полёта и тёплый климат.
ТАСС / AP / Emrah Gurel