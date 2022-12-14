В Турции с января введут новый налог для туристов

С 1 января в Турции вводят новый налог для туристов. Теперь путешественники должны будут заплатить 2% от стоимости услуг проживания, передаёт телеканал NTV.

Под действие налога подпадают гостиницы, курортные посёлки, бутик-отели, мотели, пансионаты, деревни, высокогорные дома, кемпинги, а также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря. Исключение сделали только для ночлежек. При этом нововведение не затронет студентов в общежитиях, хостелах и лагерях, а также дипломатов.

"Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также не должен будет платить налог на проживание", — уточнил телеканал.