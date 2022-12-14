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Опубликовано 14 декабря 2022, 08:15
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Священника из Лисичанска, схваченного СБУ за шпионаж в пользу РФ, освободили из плена

Из украинского плена удалось освободить священнослужителя из Лисичанска Андрея Павленко. Как рассказал РИА "Новости" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, Киев обвинил Павленко в шпионаже в пользу России и приговорил к тюремному заключению.

"Сегодня стало известно, что священника Андрея Павленко удалось спасти из плена. Хотим поблагодарить в первую очередь Господа Бога, что совершил такое чудо — в День святого Андрея Первозванного позволил освободить отца Андрея", — сказал правозащитник и выразил благодарность участвующим в освобождении священника бойцам ЧВК "Вагнер", представителям спецслужб, а также правозащитнику Миру Тэрада.

По его словам, Павленко был задержан украинскими силовиками 18 апреля, его били и пытали. Несколько дней священник находился в лисичанской полиции, после чего его отправили в изолятор в Днепропетровске. Известно, что, находясь под давлением, Павленко оговорил себя и признался в шпионаже в пользу РФ. Исходя из этих показаний, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Мельников назвал эти обвинения нелепыми.

Как сообщил правозащитник, в данный момент в украинских тюрьмах находятся несколько священнослужителей, они тоже подвергаются издевательствам. Вместе с этим Мельников выразил надежду, что международное сообщество примет во внимание данные факты и священнослужителей освободят.

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Ранее СБУ опубликовала список представителей Украинской православной церкви, которые оказались под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. В него вошли десять священнослужителей. Длительность санкций составит пять лет, они коснутся блокирования активов, ограничения торговых операций, запрета на вывод капитала за пределы страны.

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ТАСС / Матыцин В.

Оксана Попова
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