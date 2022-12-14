В Москве объявили лауреатов Премии Рунета – 2022
13 декабря в Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" объявили лауреатов Премии Рунета – 2022. Награды вручили в шести основных и пяти специальных номинациях, а также в трёх номинациях "Народного голосования", сообщили Лайфу в пресс-службе. Трансляция велась на официальной странице премии во "ВКонтакте".
За заветные статуэтки боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1135 заявок, а победителями стали 57 организаций и проектов. Как отметил директор РАЭК Сергей Гребенников, в этом году среди лауреатов также было много проектов, посвящённых социальным историям, российской истории и культуре.
"Здорово, что Рунет оперативно отвечает на запросы общества. Надеюсь, что через пять-десять лет мы узнаем, что все лауреаты стали ещё известнее, сильнее, больше, как это уже происходило с победителями прошлых лет. Спасибо, что думаете не только о прибыли и краткосрочных целях, а ещё и делаете Рунет полезнее, интереснее и создаёте такие крутые социально значимые проекты", — отметил он.
Так, лауреатами Премии Рунета стали:
Номинация "Государство и общество":
- Федеральная налоговая служба: Программы поддержки бизнеса.
- Проект "Объясняем.рф", АНО "Национальные приоритеты".
- Правительство Москвы, Портал потребителя города Москвы.
- Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). "Цифровое право".
- Документальный фильм "Один из нас: Герой России Максим Концов", Росгвардия.
- VINCI Agency (выбор ИИ).
Номинация "Экономика и бизнес":
- Фонд "Транспортные инновации Москвы".
- Компания inSales.
- "Финуслуги" — мобильный финансовый маркетплейс, AGIMA.
- "Сбермаркет" (выбор ИИ).
Специальный диплом: проект "Сделано в Москве", сайт "сделановмоскве.рф".
Номинация "Здоровье и отдых":
- Проект "ВИЧ. Ответы, которые вы (не) знали". Агентство "Инфографика".
- "Когнитёнок" — мобильное приложение для адаптации детей с аутизмом.
- Проект "Здоровое питание", Роспотребнадзор.
- Телеканал "Доктор" (выбор ИИ).
Номинация "Наука, технологии и инновации":
- ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").
- "Ростелеком Информационные технологии".
- "Авито".
- "Цифровой кампус". Школа управления "Сколково".
- Проект "Наука. Территория героев", АНО "Национальные приоритеты" (выбор ИИ).
- Спецпроект "Эпоха ИИ". Информационное агентство России ТАСС.
Номинация "Образование и кадры":
- Skillbox.
- Правительство Москвы, сервис для родителей и учеников "Портфолио учащегося".
- Проект "Сферум".
- Интернет-проект "Снова в школу?!", АНО "Национальные приоритеты".
- Мастерская новых медиа, АНО "Диалог" (выбор ИИ).
- Онлайн-платформа "Клевер Лаборатория".
Номинация "СМИ и массовые коммуникации":
- Объединённая редакция московских СМИ "Москва Медиа".
- Проект "Что делать?", lenta.ru.
- Социальные сети "Госуслуг" (выбор ИИ).
- Редакция Парламентского телевидения Госдумы РФ.
Номинация "Путешествия по РФ":
- Проект "Спортивные столицы".
- Сериал "Oh My Град. Теория малых дел".
- Портал "Слетать.рф".
- Портал "Этокарелия.рф".
- Игра-экскурсия "Открой Крым".
Номинация "Подкасты и цифровой контент":
- Подкаст Всемирного фонда дикой природы "Как я встретил белого медведя" (выбор ИИ).
- Storytel: Аудиосериал по книге Кети Сапович "Письма маме".
- Образовательное шоу "Учат в блоге", АНО "Национальные приоритеты".
- Подкаст онлайн-издания "Горящая изба".
Номинация "Туризм и индустрия гостеприимства":
- "Авито Недвижимость".
- Проект "RUSSPASS. Путешествия". Agenda Media Group.
- Министерство культуры и туризма Московской области (выбор ИИ).
- Проект "Особый взгляд на Золотое кольцо". Информационное агентство России ТАСС.
- Официальный туристский портал Санкт-Петербурга. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Номинация "Народов много — Родина одна":
- "Тайны Куликова поля". Медиагруппа "Россия сегодня".
- Документальный проект #невсёравно (выбор ИИ).
- Цикл фильмов "Легенды Кавказа".
- Гильдия межэтнической журналистики.
- Стрит-арт-проект VK на День флага России.
Номинация "Культурные проекты в Сети":
- Шоу "ВиЛ".
- Правительство Москвы, проект "Москва: Погружение".
- Мини-сериал "Супер Дед" (выбор ИИ).
- Hi-fi-стриминг "Звук" // Rambler & Co.
Проекты организаций-номинантов прошли два этапа оценки. Экспертным клубом — открытым сообществом, в состав которого входит свыше тысячи IT-профессионалов, и экспертным советом — отраслевыми, общественными и государственными топ-экспертами.
Кроме того, определить победителей помог искусственный интеллект. Алгоритм учитывал историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. После оргкомитет сравнил выбор экспертного совета и ИИ и присудил отдельную статуэтку в том случае, если выбор ИИ отличался от выбора экспертов.
Стоит отметить, что специальную награду за персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и лично его глава Максут Шадаев.
В "Народном голосовании", в котором приняли участие более 279 тысяч пользователей, лауреатами стали:
- Лучший блогер Рунета: Юрий Подоляка и Лена Самчук.
- Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях: PRonline.
- Лучший социальный проект в Рунете: "Добро.рф".
Кстати, накануне в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской просветительской премии "Знание". Награды получили 22 человека в 13 номинациях. Так, военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка стал победителем в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе", а среди проектов победу в этой номинации одержала платформа "Добро.рф".
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