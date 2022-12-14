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14 декабря, 08:39

В Москве объявили лауреатов Премии Рунета – 2022

13 декабря в Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" объявили лауреатов Премии Рунета – 2022. Награды вручили в шести основных и пяти специальных номинациях, а также в трёх номинациях "Народного голосования", сообщили Лайфу в пресс-службе. Трансляция велась на официальной странице премии во "ВКонтакте".

За заветные статуэтки боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1135 заявок, а победителями стали 57 организаций и проектов. Как отметил директор РАЭК Сергей Гребенников, в этом году среди лауреатов также было много проектов, посвящённых социальным историям, российской истории и культуре.

"Здорово, что Рунет оперативно отвечает на запросы общества. Надеюсь, что через пять-десять лет мы узнаем, что все лауреаты стали ещё известнее, сильнее, больше, как это уже происходило с победителями прошлых лет. Спасибо, что думаете не только о прибыли и краткосрочных целях, а ещё и делаете Рунет полезнее, интереснее и создаёте такие крутые социально значимые проекты", — отметил он.

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Так, лауреатами Премии Рунета стали:

Номинация "Государство и общество":

  • Федеральная налоговая служба: Программы поддержки бизнеса.
  • Проект "Объясняем.рф", АНО "Национальные приоритеты".
  • Правительство Москвы, Портал потребителя города Москвы.
  • Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). "Цифровое право".
  • Документальный фильм "Один из нас: Герой России Максим Концов", Росгвардия.
  • VINCI Agency (выбор ИИ).

Номинация "Экономика и бизнес":

  • Фонд "Транспортные инновации Москвы".
  • Компания inSales.
  • "Финуслуги" — мобильный финансовый маркетплейс, AGIMA.
  • "Сбермаркет" (выбор ИИ).

Специальный диплом: проект "Сделано в Москве", сайт "сделановмоскве.рф".

Номинация "Здоровье и отдых":

  • Проект "ВИЧ. Ответы, которые вы (не) знали". Агентство "Инфографика".
  • "Когнитёнок" — мобильное приложение для адаптации детей с аутизмом.
  • Проект "Здоровое питание", Роспотребнадзор.
  • Телеканал "Доктор" (выбор ИИ).

Номинация "Наука, технологии и инновации":

  • ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").
  • "Ростелеком Информационные технологии".
  • "Авито".
  • "Цифровой кампус". Школа управления "Сколково".
  • Проект "Наука. Территория героев", АНО "Национальные приоритеты" (выбор ИИ).
  • Спецпроект "Эпоха ИИ". Информационное агентство России ТАСС.

Номинация "Образование и кадры":

  • Skillbox.
  • Правительство Москвы, сервис для родителей и учеников "Портфолио учащегося".
  • Проект "Сферум".
  • Интернет-проект "Снова в школу?!", АНО "Национальные приоритеты".
  • Мастерская новых медиа, АНО "Диалог" (выбор ИИ).
  • Онлайн-платформа "Клевер Лаборатория".

Номинация "СМИ и массовые коммуникации":

  • Объединённая редакция московских СМИ "Москва Медиа".
  • Проект "Что делать?", lenta.ru.
  • Социальные сети "Госуслуг" (выбор ИИ).
  • Редакция Парламентского телевидения Госдумы РФ.

Номинация "Путешествия по РФ":

  • Проект "Спортивные столицы".
  • Сериал "Oh My Град. Теория малых дел".
  • Портал "Слетать.рф".
  • Портал "Этокарелия.рф".
  • Игра-экскурсия "Открой Крым".

Номинация "Подкасты и цифровой контент":

  • Подкаст Всемирного фонда дикой природы "Как я встретил белого медведя" (выбор ИИ).
  • Storytel: Аудиосериал по книге Кети Сапович "Письма маме".
  • Образовательное шоу "Учат в блоге", АНО "Национальные приоритеты".
  • Подкаст онлайн-издания "Горящая изба".

Номинация "Туризм и индустрия гостеприимства":

  • "Авито Недвижимость".
  • Проект "RUSSPASS. Путешествия". Agenda Media Group.
  • Министерство культуры и туризма Московской области (выбор ИИ).
  • Проект "Особый взгляд на Золотое кольцо". Информационное агентство России ТАСС.
  • Официальный туристский портал Санкт-Петербурга. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Номинация "Народов много — Родина одна":

  • "Тайны Куликова поля". Медиагруппа "Россия сегодня".
  • Документальный проект #невсёравно (выбор ИИ).
  • Цикл фильмов "Легенды Кавказа".
  • Гильдия межэтнической журналистики.
  • Стрит-арт-проект VK на День флага России.

Номинация "Культурные проекты в Сети":

  • Шоу "ВиЛ".
  • Правительство Москвы, проект "Москва: Погружение".
  • Мини-сериал "Супер Дед" (выбор ИИ).
  • Hi-fi-стриминг "Звук" // Rambler & Co.
В Москве объявили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

В Москве объявили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards

Проекты организаций-номинантов прошли два этапа оценки. Экспертным клубом — открытым сообществом, в состав которого входит свыше тысячи IT-профессионалов, и экспертным советом — отраслевыми, общественными и государственными топ-экспертами.

Кроме того, определить победителей помог искусственный интеллект. Алгоритм учитывал историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. После оргкомитет сравнил выбор экспертного совета и ИИ и присудил отдельную статуэтку в том случае, если выбор ИИ отличался от выбора экспертов.

Стоит отметить, что специальную награду за персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и лично его глава Максут Шадаев.

В "Народном голосовании", в котором приняли участие более 279 тысяч пользователей, лауреатами стали:

  • Лучший блогер Рунета: Юрий Подоляка и Лена Самчук.
  • Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях: PRonline.
  • Лучший социальный проект в Рунете: "Добро.рф".
Проект LIFE doc "100 лет Юрию Никулину" получил Национальную премию интернет-контента

Проект LIFE doc "100 лет Юрию Никулину" получил Национальную премию интернет-контента

Кстати, накануне в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской просветительской премии "Знание". Награды получили 22 человека в 13 номинациях. Так, военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка стал победителем в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе", а среди проектов победу в этой номинации одержала платформа "Добро.рф".

Обложка ©

VK / Премия Рунета

Николь Вербер
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