В Москве объявили лауреатов Премии Рунета – 2022

13 декабря в Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" объявили лауреатов Премии Рунета – 2022. Награды вручили в шести основных и пяти специальных номинациях, а также в трёх номинациях "Народного голосования", сообщили Лайфу в пресс-службе. Трансляция велась на официальной странице премии во "ВКонтакте".

За заветные статуэтки боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1135 заявок, а победителями стали 57 организаций и проектов. Как отметил директор РАЭК Сергей Гребенников, в этом году среди лауреатов также было много проектов, посвящённых социальным историям, российской истории и культуре.

"Здорово, что Рунет оперативно отвечает на запросы общества. Надеюсь, что через пять-десять лет мы узнаем, что все лауреаты стали ещё известнее, сильнее, больше, как это уже происходило с победителями прошлых лет. Спасибо, что думаете не только о прибыли и краткосрочных целях, а ещё и делаете Рунет полезнее, интереснее и создаёте такие крутые социально значимые проекты", — отметил он.

Так, лауреатами Премии Рунета стали:

Номинация "Государство и общество": Федеральная налоговая служба: Программы поддержки бизнеса.

Проект "Объясняем.рф", АНО "Национальные приоритеты".

Правительство Москвы, Портал потребителя города Москвы.

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). "Цифровое право".

Документальный фильм "Один из нас: Герой России Максим Концов", Росгвардия.

VINCI Agency (выбор ИИ).

Номинация "Экономика и бизнес": Фонд "Транспортные инновации Москвы".

Компания inSales.

"Финуслуги" — мобильный финансовый маркетплейс, AGIMA.

"Сбермаркет" (выбор ИИ). Специальный диплом: проект "Сделано в Москве", сайт "сделановмоскве.рф".

Номинация "Здоровье и отдых": Проект "ВИЧ. Ответы, которые вы (не) знали". Агентство "Инфографика".

"Когнитёнок" — мобильное приложение для адаптации детей с аутизмом.

Проект "Здоровое питание", Роспотребнадзор.

Телеканал "Доктор" (выбор ИИ).

Номинация "Наука, технологии и инновации": ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").

"Ростелеком Информационные технологии".

"Авито".

"Цифровой кампус". Школа управления "Сколково".

Проект "Наука. Территория героев", АНО "Национальные приоритеты" (выбор ИИ).

Спецпроект "Эпоха ИИ". Информационное агентство России ТАСС.

Номинация "Образование и кадры": Skillbox.

Правительство Москвы, сервис для родителей и учеников "Портфолио учащегося".

Проект "Сферум".

Интернет-проект "Снова в школу?!", АНО "Национальные приоритеты".

Мастерская новых медиа, АНО "Диалог" (выбор ИИ).

Онлайн-платформа "Клевер Лаборатория".

Номинация "СМИ и массовые коммуникации": Объединённая редакция московских СМИ "Москва Медиа".

Проект "Что делать?", lenta.ru.

Социальные сети "Госуслуг" (выбор ИИ).

Редакция Парламентского телевидения Госдумы РФ.

Номинация "Путешествия по РФ": Проект "Спортивные столицы".

Сериал "Oh My Град. Теория малых дел".

Портал "Слетать.рф".

Портал "Этокарелия.рф".

Игра-экскурсия "Открой Крым".

Номинация "Подкасты и цифровой контент": Подкаст Всемирного фонда дикой природы "Как я встретил белого медведя" (выбор ИИ).

Storytel: Аудиосериал по книге Кети Сапович "Письма маме".

Образовательное шоу "Учат в блоге", АНО "Национальные приоритеты".

Подкаст онлайн-издания "Горящая изба".

Номинация "Туризм и индустрия гостеприимства": "Авито Недвижимость".

Проект "RUSSPASS. Путешествия". Agenda Media Group.

Министерство культуры и туризма Московской области (выбор ИИ).

(выбор ИИ). Проект "Особый взгляд на Золотое кольцо". Информационное агентство России ТАСС.

Официальный туристский портал Санкт-Петербурга. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Номинация "Народов много — Родина одна": "Тайны Куликова поля". Медиагруппа "Россия сегодня".

Документальный проект #невсёравно (выбор ИИ).

(выбор ИИ). Цикл фильмов "Легенды Кавказа".

Гильдия межэтнической журналистики.

Стрит-арт-проект VK на День флага России.

Номинация "Культурные проекты в Сети": Шоу "ВиЛ".

Правительство Москвы, проект "Москва: Погружение".

Мини-сериал "Супер Дед" (выбор ИИ).

Hi-fi-стриминг "Звук" // Rambler & Co.

Проекты организаций-номинантов прошли два этапа оценки. Экспертным клубом — открытым сообществом, в состав которого входит свыше тысячи IT-профессионалов, и экспертным советом — отраслевыми, общественными и государственными топ-экспертами.

Кроме того, определить победителей помог искусственный интеллект. Алгоритм учитывал историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. После оргкомитет сравнил выбор экспертного совета и ИИ и присудил отдельную статуэтку в том случае, если выбор ИИ отличался от выбора экспертов.

Стоит отметить, что специальную награду за персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и лично его глава Максут Шадаев.

В "Народном голосовании", в котором приняли участие более 279 тысяч пользователей, лауреатами стали: Лучший блогер Рунета : Юрий Подоляка и Лена Самчук.

: Юрий Подоляка и Лена Самчук. Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях : PRonline.

: PRonline. Лучший социальный проект в Рунете: "Добро.рф".