В России выявили максимальное с 28 октября число суточных заражений ковидом
В России выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили журналистам в среду в Федеральном оперативном штабе. Эта цифра — максимум с 28 октября, а днём ранее в столице выявили всего 5 977 случаев ковида.
Всего с начала пандемии в России выявили 21 685 037 случаев заражения коронавирусом, при этом зафиксировано 392 775 смертей, 55 из них наступили за последние сутки.
Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.
ТАСС / Петр Ковалев