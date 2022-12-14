В России выявили максимальное с 28 октября число суточных заражений ковидом

В России выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили журналистам в среду в Федеральном оперативном штабе. Эта цифра — максимум с 28 октября, а днём ранее в столице выявили всего 5 977 случаев ковида.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 685 037 случаев заражения коронавирусом, при этом зафиксировано 392 775 смертей, 55 из них наступили за последние сутки.