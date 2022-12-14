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14 декабря, 08:38

В России выявили максимальное с 28 октября число суточных заражений ковидом

В России выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили журналистам в среду в Федеральном оперативном штабе. Эта цифра — максимум с 28 октября, а днём ранее в столице выявили всего 5 977 случаев ковида.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 685 037 случаев заражения коронавирусом, при этом зафиксировано 392 775 смертей, 55 из них наступили за последние сутки.

Врач рассказал, как заражение гриппом и ковидом влияет на протекание болезни

Врач рассказал, как заражение гриппом и ковидом влияет на протекание болезни

Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Марина Калегина
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