В Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер после осмотра педиатра
В Санкт-Петербурге младенец скончался после приёма у педиатра
В Санкт-Петербурге месячный младенец умер после осмотра врачами в поликлинике. Об этом сообщает Piter.TV.
По данным СМИ, всё произошло в благополучной семье, не состоявшей на учёте. Пришло время для плановой проверки, и младенца повезли в педиатру. В ходе осмотра медик заподозрил у ребёнка пневмонию, однако отпустил родительницу домой. Сказал готовиться к госпитализации и ожидать транспорта в больницу.
В итоге через некоторое время, находясь дома, младенец просто перестал дышать. Мать испугалась и вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребёнка. Теперь экспертам предстоит выяснить причину смерти.
А ранее в Иркутске четырёхмесячный мальчик скончался после комбинированной прививки. Малышу вкололи "Пентаксим", однако через пару дней он почувствовал себя резко хуже. Тогда мама дала сыну назначенное врачом успокоительное — половину таблетки "Фенибута", но его состояние только ухудшилось. В итоге в больнице мальчику поставили диагноз "отравление лекарственными препаратами", а спустя время малыш умер.
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