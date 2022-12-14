В Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер после осмотра педиатра

В Санкт-Петербурге месячный младенец умер после осмотра врачами в поликлинике. Об этом сообщает Piter.TV.

По данным СМИ, всё произошло в благополучной семье, не состоявшей на учёте. Пришло время для плановой проверки, и младенца повезли в педиатру. В ходе осмотра медик заподозрил у ребёнка пневмонию, однако отпустил родительницу домой. Сказал готовиться к госпитализации и ожидать транспорта в больницу.

В итоге через некоторое время, находясь дома, младенец просто перестал дышать. Мать испугалась и вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребёнка. Теперь экспертам предстоит выяснить причину смерти.