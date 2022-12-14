Хакеры взломали архив ВСУ и выяснили, сколько украинских бойцов "пропали без вести"
Mash: Пропавшими без вести солдатами ВСУ числятся более 35 тысяч человек
Российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталы и обнаружили документ с полным списком погибших украинских солдат, числящихся пропавшими без вести. Об этом пишет Mash.
Вырезка из документа ВСУ о солдатах, числящихся пропавшими без вести. Фото © Telegram / Mash
Справка включает личные данные 35 382 военнослужащих ВСУ, чьи тела остались на поле боя. Их не доставили домой и не захоронили. А поскольку солдаты считаются пропавшими без вести, их родственники не получат никакую компенсацию.
В документе указана информация по состоянию на 30 ноября. На 667 листах — имена и фамилии солдат сухопутных войск ВСУ. Ещё 546 листов — тероборона, 398 — десантно-штурмовые войска, 316 — силы специальных операций, 242 листа — представители ВМС.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Видеообращение Ляйен было опубликовано в "Твиттере". Спустя всего несколько часов из ролика пропал отрывок о потерях. Позже в Киеве поспешили существенно занизить это число.
ТАСС / AP / Leo Correa