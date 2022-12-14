Хакеры взломали архив ВСУ и выяснили, сколько украинских бойцов "пропали без вести"

Российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталы и обнаружили документ с полным списком погибших украинских солдат, числящихся пропавшими без вести. Об этом пишет Mash.

Вырезка из документа ВСУ о солдатах, числящихся пропавшими без вести. Фото © Telegram / Mash

Справка включает личные данные 35 382 военнослужащих ВСУ, чьи тела остались на поле боя. Их не доставили домой и не захоронили. А поскольку солдаты считаются пропавшими без вести, их родственники не получат никакую компенсацию.

В документе указана информация по состоянию на 30 ноября. На 667 листах — имена и фамилии солдат сухопутных войск ВСУ. Ещё 546 листов — тероборона, 398 — десантно-штурмовые войска, 316 — силы специальных операций, 242 листа — представители ВМС.