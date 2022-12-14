Стоматолог объяснил, почему опасно жевать жвачку дольше пяти минут

Многие люди ежедневно пользуются жевательной резинкой. Кто-то использует её для того, чтобы освежить дыхание, а для некоторых жевание уже вошло в привычку. Стоматолог, руководитель клиники "Ренуар стоматология" Михаил Трифонов в беседе с Лайфом рассказал, сколько по времени можно жевать жвачку без вреда для здоровья.

Руководитель клиники "Ренуар стоматология" Михаил Трифонов. Фото предоставлено Лайфу

"Несмотря на то что первая в мире жевательная резинка была запатентована именно стоматологом, изначально она выполняла функцию сладкого лакомства. И начиная с конца XIX века в США она продавалась просто как жевательная конфета. И уже в начале XX века стоматологические ассоциации по всему миру начали использовать жвачку как средство для очистки зубов от налёта, остатков пищи и как способ освежить дыхание", — сказал он.

Процесс жевания является полезным для нашего мозга благодаря выделению эндорфинов — это научно доказанный факт Фото © Unsplash

То, что процесс жевания является полезным для нашего мозга благодаря выделению эндорфинов, — научно доказанный факт, продолжил врач. Но, по словам стоматолога, жвачка также может и навредить. Например, чтобы освежить дыхание, хватит и пяти минут жевания после еды. К тому же вкусовые добавки и ароматизаторы "живут" в этом продукте именно столько по времени. Этого периода также достаточно для того, чтобы удалить остатки пищи и налёт. Однако дольше использовать жвачку не рекомендуется.

"Пяти минут достаточно для выработки желудочного сока для помощи организму в переваривании пищи, ведь если мы употребляем тяжёлую пищу, например мясо, стейки, то желудочного сока вырабатывается недостаточно. Жевать жвачку больше этого времени просто-напросто становится невкусно. Да и сок продолжает вырабатываться, тем самым обманывая организм и разъедая стенки желудка, ведь новая пища в него уже не попадает, а это прямой путь к гастриту", — предупредил доктор.

Жевательные резинки с кислым центром — самые вредные, поскольку выделяемая кислота агрессивно разъедает стенки желудка Фото © Shutterstock

Многие также думают, что если жевать жвачку только на одной стороне челюсти, то существует риск образования перекосов, но на самом деле это не так. Трифонов рассказал, что процесс жевания бессознательный (его очень сложно контролировать) и невозможно жевать только на одной стороне. Вместе с этим существует иная проблема. Дело в том, что этот продукт очень вязкий. И если есть пломбы, виниры или повреждены коронки, то жвачка может образовать на них скол.

Самыми вредными стоматолог назвал жевательные резинки с кислым центром, поскольку выделяемая кислота агрессивно разъедает стенки желудка. Также он добавил, что использовать жвачку до еды нежелательно, так как выработка желудочного сока будет неблагоприятно влиять на организм.