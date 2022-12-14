Учёные нашли сразу два клитора у змей, они спасают самок от "шипованных" пенисов самцов

Специалисты Университета Аделаиды в Австралии доказали, что у змеи есть клитор, который ранее ошибочно считался запаховыми железами или недоразвитым половым органом у самок. Исследование публикуется в Proceedings of the Royal Society.

"Змеиные женские гениталии заметно упускаются большинством исследователей из виду по сравнению с их мужскими аналогами, что ограничивает наше понимание механизма полового размножения среди пресмыкающихся", — рассказали учёные.

По их словам, у змей на нижней части хвоста расположено даже два клитора, они разделены тканью и скрыты кожей. Их размеры разнятся от менее чем миллиметр до семи миллиметров, уточнила соавтор исследования доктор Дженна Кроу-Ридделл. Например, у гадюк эти органы крупные и мускулистые, у других змей — тонкие, вытянутые, заметила она.

По мнению ведущего автора исследования, аспиранта Университета Аделаиды Меган Фолвелл, "массовое табу вокруг женских гениталий" — это основная причина, почему данная тема в отношении змей так мало изучалась.

"Я думаю, что здесь сочетается непонимание того, что искать, и нежелание искать", — сказала она.

Фолвелл напомнила, что половые органы самцов изучены лучше. У змей и ящериц есть гемипены — парный пенис, который при размножении выворачивается наружу. У многих видов пресмыкающихся они имеют на себе шипы, продолжила эксперт. По её убеждению, открытие поможет лучше понять процесс спаривания животных.

Специалист отметила, что змеиные клиторы "призваны обеспечить своего рода сигнал стимуляции для вагинального расслабления и смазки, что помогает самке при совокуплении, потенциально предотвращая повреждения от этих больших гемипеновых крючков и шипов во время спаривания".