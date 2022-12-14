Литва стала препятствовать калининградцам в проезде через свою территорию

Литва значительно усложнила процедуру получения упрощённых транзитных документов для жителей Калининградской области. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Он пожаловался, что на сегодняшний день возможности проехать на личном автомобиле через территорию Литвы практически нет, несмотря на все договорённости.

"Упрощённый транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдаёт, однако Литва усложнила процедуру получения документов и установила ограниченный список причин для обращения за упрощённым разрешением: семья, родственники, работа, учёба и некоторые другие", — посетовал калининградский губернатор.

Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября 2022 года въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Однако для жителей Калининградской области проезд на основную территорию России через Европу оставался разрешённым на основании упрощённых транзитных документов, которые выдаются консульством Литвы. Выдача упрощённых транзитных разрешений была приостановлена лишь на время пандемии, но в марте 2022 года возобновилась, зато возникла новая проблема с транзитом грузов по железной дороге, на решение которой понадобился не один месяц.