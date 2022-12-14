Попова доложила Путину о ситуации с гриппом и возвращении штамма 2009 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством доложила о ситуации с гриппом в стране. В начале встречи российский лидер указал на рост заболеваемости и дал ей слово. Она пояснила, что сейчас преобладает вирус H1N1, впервые выявленный в 2009 году.

Попова доложила Путину о ситуации с гриппом. Видео © LIFE

"В РФ преимущественным из гриппозных вирусов является вирус H1N1. Это пандемический вариант гриппа 2009 года, он тогда появился первый раз, вызвал пандемию достаточно тяжёлую, потому что не было вакцины. И сегодня вернулся в РФ и является превалирующим", — заметила Попова.