Попова доложила Путину о ситуации с гриппом и возвращении штамма 2009 года
Попова: В России сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством доложила о ситуации с гриппом в стране. В начале встречи российский лидер указал на рост заболеваемости и дал ей слово. Она пояснила, что сейчас преобладает вирус H1N1, впервые выявленный в 2009 году.
Попова доложила Путину о ситуации с гриппом. Видео © LIFE
"В РФ преимущественным из гриппозных вирусов является вирус H1N1. Это пандемический вариант гриппа 2009 года, он тогда появился первый раз, вызвал пандемию достаточно тяжёлую, потому что не было вакцины. И сегодня вернулся в РФ и является превалирующим", — заметила Попова.
Она назвала эпидситуацию напряжённой. Наблюдается небольшой рост заболеваемости ковидом после двумесячного снижения. По гриппу и ОРВИ фиксируется увеличение показателей — на 35% в неделю. При этом глава Роспотребнадзора отметила, что с начала ноября ситуация ухудшается во многих странах Северного полушария.
Напомним, свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в стране уже есть случаи смерти от свиного гриппа.
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