Бывший наставник "Зенита" объяснил победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022
Бывший тренер "Зенита" Раппопорт оценил борьбу Аргентины с Хорватией за выход в финал ЧМ
Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Раппопорт оценил матч Аргентины с Хорватией на ЧМ-2022. Он отметил в беседе с телеканалом "360", что обе команды упорно боролись за выход в финал чемпионата мира.
По его оценке, с самого начала игра шла ровно, обе команды показывали свои сильные стороны. Однако на 34-й минуте Лионель Месси открыл счёт, и игроки Хорватии буквально "развалились" и потеряли уверенность в победе.
"Шла ровная игра до пенальти. А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру", — объяснил Раппопорт.
Кстати, самого Месси экс-наставник "Зенита" назвал суперталантливым игроком, который может решить исход любого матча. Как отметил тренер, футболист мастерски забил не только пенальти, но и другой гол. По его мнению, спортсмен уже вошёл в историю, а для абсолютного триумфа в карьере ему не хватает лишь титула чемпиона мира. И если Аргентина победит в финале чемпионата мира, то футболист добьётся всего, чего хотел.
Как сообщал Лайф, сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0. Сам Месси обогнал Габриэля Батистуту и стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. Кстати, он отметил, что верил в эту сборную Аргентины с первых дней ЧМ-2022.
ТАСС / EPA / Georgi Licovski