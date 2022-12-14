Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 12:45

Бывший наставник "Зенита" объяснил победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022

Бывший тренер "Зенита" Раппопорт оценил борьбу Аргентины с Хорватией за выход в финал ЧМ

Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Раппопорт оценил матч Аргентины с Хорватией на ЧМ-2022. Он отметил в беседе с телеканалом "360", что обе команды упорно боролись за выход в финал чемпионата мира.

По его оценке, с самого начала игра шла ровно, обе команды показывали свои сильные стороны. Однако на 34-й минуте Лионель Месси открыл счёт, и игроки Хорватии буквально "развалились" и потеряли уверенность в победе.

"Шла ровная игра до пенальти. А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру", — объяснил Раппопорт.

Кстати, самого Месси экс-наставник "Зенита" назвал суперталантливым игроком, который может решить исход любого матча. Как отметил тренер, футболист мастерски забил не только пенальти, но и другой гол. По его мнению, спортсмен уже вошёл в историю, а для абсолютного триумфа в карьере ему не хватает лишь титула чемпиона мира. И если Аргентина победит в финале чемпионата мира, то футболист добьётся всего, чего хотел.

Месси остался один матч, чтобы стать единоличным лидером по числу игр на мундиалях

Месси остался один матч, чтобы стать единоличным лидером по числу игр на мундиалях

Как сообщал Лайф, сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0. Сам Месси обогнал Габриэля Батистуту и стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. Кстати, он отметил, что верил в эту сборную Аргентины с первых дней ЧМ-2022.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Georgi Licovski

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров