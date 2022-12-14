Бывший наставник "Зенита" объяснил победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022

Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Раппопорт оценил матч Аргентины с Хорватией на ЧМ-2022. Он отметил в беседе с телеканалом "360", что обе команды упорно боролись за выход в финал чемпионата мира.

По его оценке, с самого начала игра шла ровно, обе команды показывали свои сильные стороны. Однако на 34-й минуте Лионель Месси открыл счёт, и игроки Хорватии буквально "развалились" и потеряли уверенность в победе.

"Шла ровная игра до пенальти. А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру", — объяснил Раппопорт.