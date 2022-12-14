Власти самопровозглашённого Косова подписали заявку на вступление в ЕС

"Сегодня исторический день, 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косова. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны — годовщину основания армии (Сил безопасности. — Прим. Лайфа) Косова. Вместе с Конюфцей и Курти от имени Республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС", — заявила она в ходе трансляции.

Напомним, что очередное обострение в регионе началось с задержания на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией бывшего полицейского сербской национальности. Проживающие там сербы отреагировали на это строительством баррикад и протестами, после чего в регион стянулись силы миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и Международных сил НАТО в Косове (KFOR). В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что запросит право на размещение силовиков на территории края. В Минобороны страны также выразили готовность направить туда силы для защиты сербского меньшинства. В свою очередь в мятежном крае заявили, что намерены подать заявку на вступление в ЕС.