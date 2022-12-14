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14 декабря, 12:20

Собчак заявила, что не знает об иске из-за камина в её новом роскошном доме

Собчак заявила, что не знает о поданном против неё иске

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила телеканалу "360", что ничего не знает о поданном против неё судебном иске.

"Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте",  ответила Собчак.

Рублёвских горок хозяйка: Как выглядит новый роскошный дом Ксении Собчак

Рублёвских горок хозяйка: Как выглядит новый роскошный дом Ксении Собчак

Напомним, ранее стало известно, что к российской журналистке Ксении Собчак подали иск в размере трёх миллионов рублей. Такую сумму от звезды хочет получить ИП Лякишева, которая занималась установкой камина в её доме, но всю сумму за работу не получила.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Александра Вишнякова

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