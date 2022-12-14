Собчак заявила, что не знает об иске из-за камина в её новом роскошном доме
Собчак заявила, что не знает о поданном против неё иске
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила телеканалу "360", что ничего не знает о поданном против неё судебном иске.
"Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте", — ответила Собчак.
Напомним, ранее стало известно, что к российской журналистке Ксении Собчак подали иск в размере трёх миллионов рублей. Такую сумму от звезды хочет получить ИП Лякишева, которая занималась установкой камина в её доме, но всю сумму за работу не получила.
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