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14 декабря, 12:14

Пять групп разведчиков ВСУ и колонна резервов уничтожены огнём российских военных

ВС России уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР

Вооружённые силы РФ в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять диверсионных разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва в Луганской Народной Республике и Торское в Донецкой Народной Республике", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР Российской армией нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ.

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Украинская армия лишилась ещё одной батареи РСЗО

А ранее стало известно, что российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника — один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер

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