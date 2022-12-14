Пять групп разведчиков ВСУ и колонна резервов уничтожены огнём российских военных

Вооружённые силы РФ в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять диверсионных разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва в Луганской Народной Республике и Торское в Донецкой Народной Республике", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР Российской армией нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ.