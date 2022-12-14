Пять групп разведчиков ВСУ и колонна резервов уничтожены огнём российских военных
ВС России уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
Вооружённые силы РФ в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили пять диверсионных разведывательных групп ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено пять диверсионных разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва в Луганской Народной Республике и Торское в Донецкой Народной Республике", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР Российской армией нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ.
А ранее стало известно, что российские военные уничтожили до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника — один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
ТАСС / Станислав Красильников